Мошенники начали обманывать россиян через сервисные центры. Они действуют в два этапа. Сначала злоумышленники обзванивают сервисные центры, притворяясь владельцем телефонов. У особо разговорчивых сотрудников они узнают детали: на какой номер оформлялся смартфон, какой ремонт требуется и другие.

Потом мошенники звонят владельцу и уже от имени сервиса сообщают, что нашли новые неполадки и нужно доплатить за какую-либо деталь, иначе ремонт остановят.

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