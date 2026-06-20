Мошенники начали активнее вовлекать школьников и студентов в преступные схемы под видом летней подработки. По данным Следственного комитета, молодым людям предлагают легкий заработок, связанный с обслуживанием сим-карт, установкой оборудования или выполнением простых поручений.

При этом многие не подозревают, что становятся участниками мошеннических схем и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Следователи отмечают, что злоумышленники используют сим-боксы для массовых обзвонов, спам-рассылок и других противоправных действий.

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