18 мая, 02:58

Общество

В ОП РФ предложили ввести в школах день турпохода

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

В российских школах необходимо ввести день похода, чтобы дети могли приобрести полезные туристические навыки. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, один из учебных дней в году следует посвятить походу в лес, выбрав для этого подходящую погоду. Такой формат, убежден Гриб, позволит дать детям базовые прикладные знания, которые невозможно получить за партой.

Предполагается, что в ходе выезда школьников научат устанавливать палатку, разводить костер и ориентироваться на местности без использования гаджетов и интернета.

Замсекретаря палаты подчеркнул, что умение не потеряться в лесу необходимо каждому человеку. Отдельно он отметил психологическую пользу таких занятий: совместная деятельность способствует сплочению коллектива и развитию навыков взаимопомощи.

Ранее Гриб предложил проводить занятия для первоклассников на свежем воздухе в мае и сентябре. По его словам, это может стать частью образовательного процесса, а также будет стимулировать интерес детей к занятиям.

