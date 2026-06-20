Мошенники начали предлагать доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже

Мошенники начали предлагать москвичам доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже. Злоумышленники представляются брокерами и сообщают, что торговая площадка якобы запустила тестовые стенды для торгов топ-5 криптовалют.

Они утверждают, что у всех желающих есть уникальный шанс купить криптовалюту за рубли по фиксированному курсу Центрального банка. При переходе по ссылке, которую присылают мошенники, человек рискует потерять деньги и персональные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.