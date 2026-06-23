Глава Южной Осетии сообщил, что принял предложение Путина стать его советником

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Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что принял предложение Владимира Путина стать его советником. Обращение опубликовано на его официальном сайте.

По его словам, он лично встретился с российским лидером. В ходе беседы глава государства предложил ему занять должность советника в администрации президента России, а также оказать содействие в реализации подписанного договора и улучшении взаимодействия между Москвой и Цхинвалом.

Чтобы перейти на эту должность, Гаглоев сложит свои полномочия президента Южной Осетии.

В мае Путин встретился с главой республики и отметил позитивное развитие отношений между странами, а также указал на рост процента товарооборота. Гаглоев же отметил, что южные осетины воспринимают Россию как "свою большую Родину".

