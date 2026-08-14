Мошенники стали продавать несуществующие машины из Европы под видом легальных сделок

Мошенники стали маскировать продажу несуществующих машин из Европы под легальные сделки. Аферисты предлагают клиенту купить автомобиль по цене ниже рыночной и сообщают, что машина находится на таможенной площадке на границе Литвы и Белоруссии.

Злоумышленники присылают договор с реквизитами реально существующей компании, поэтому проверка юриста не выявляет нарушений. После перевода денег выясняется, что автомобиля не существует.

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