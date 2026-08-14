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14 августа, 08:15

Безопасность

Мошенники стали продавать несуществующие машины из Европы под видом легальных сделок

Мошенники стали продавать несуществующие машины из Европы под видом легальных сделок

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Мошенники стали маскировать продажу несуществующих машин из Европы под легальные сделки. Аферисты предлагают клиенту купить автомобиль по цене ниже рыночной и сообщают, что машина находится на таможенной площадке на границе Литвы и Белоруссии.

Злоумышленники присылают договор с реквизитами реально существующей компании, поэтому проверка юриста не выявляет нарушений. После перевода денег выясняется, что автомобиля не существует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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