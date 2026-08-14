"Деньги 24": курс рубля продолжает падать на валютном рынке

На этой неделе курс рубля продолжил снижаться, а доллар и евро снова пошли в рост. Американская валюта стремится к отметке 90 рублей, а европейская – к 100.

По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, в долгосрочной перспективе рубль неизбежно продолжит ослабевать по отношению к доллару. Однако скорость этого падения, как и вероятность временного "потепления" на валютном рынке, трудно спрогнозировать.

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