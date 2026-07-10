"Деньги 24": инвестиции физических лиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли на 70% за год

Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на Московской бирже продолжают расти. В первом полугодии 2026 года частные инвесторы вложили 1,5 триллиона рублей, что на 70% больше, чем годом ранее.

По данным Московской биржи, 78% вложений пришлось на облигации, 13% – на паевые инвестиционные фонды, еще 9% – на акции. В июне доля физических лиц в объеме торгов на рынке акций составила 63,5%, на срочном рынке – 46,8%, на рынке облигаций – 12,8%.

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