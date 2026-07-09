"Деньги 24": долг россиян по рассрочкам на жилье достиг 1,5 трлн рублей

Долг физических лиц по рассрочкам на покупку жилой недвижимости на 1 апреля 2026 года составил 1,5 триллиона рублей. Центробанк хочет запретить застройщикам завышать стоимость жилья при использовании рассрочки.

Сейчас при покупке квартиры цена может отличаться в зависимости от способа оплаты. При расчете наличными жилье стоимостью 15 миллионов рублей может стоить 16,5 миллиона рублей при ипотеке и 18 миллионов рублей при рассрочке.

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