Продажи новостроек в Москве могут обновить шестилетний антирекорд

Продажи новостроек в Москве могут достичь шестилетнего антирекорда из-за дорогой ипотеки и высоких цен. Например, в Тверском районе квадратный метр стоит почти 3,4 миллиона рублей.

У застройщиков есть ресурсы удерживать цены, однако в ближайшие годы им придется пойти на уступки, а цены если не упадут, то хотя бы остановятся на пару лет, пока не снизятся рыночные ставки по ипотеке.

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