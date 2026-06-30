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30 июня, 22:30

Экономика

Продажи новостроек в Москве могут обновить шестилетний антирекорд

Продажи новостроек в Москве могут обновить шестилетний антирекорд

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Продажи новостроек в Москве могут достичь шестилетнего антирекорда из-за дорогой ипотеки и высоких цен. Например, в Тверском районе квадратный метр стоит почти 3,4 миллиона рублей.

У застройщиков есть ресурсы удерживать цены, однако в ближайшие годы им придется пойти на уступки, а цены если не упадут, то хотя бы остановятся на пару лет, пока не снизятся рыночные ставки по ипотеке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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