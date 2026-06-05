Рынок нумизматики в России оценивается в десятки миллиардов рублей в год

Рынок нумизматики и бонистики в России оценивается в десятки миллиардов рублей в год. В 2026 году ожидается его рост на 15–16%. Вкладываться в редкие монеты и банкноты сейчас выгоднее, чем открывать банковские вклады.

Подтвердить степень сохранности и подлинность монет помогают специальные компании, отметил основатель "Премиум Грейдинг" Роман Даюнов. Главная задача экспертов заключается в том, чтобы определить ценность экземпляра и отличить оригинал от подделки.

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