Банки выдали россиянам кредиты на 5,6 трлн рублей с начала года

Количество выданных кредитов в России заметно увеличилось. В июне граждане набрали займов более чем на 1 триллион рублей.

Как сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков, за первое полугодие объем кредитования вырос примерно на 50%. Если за аналогичный период прошлого года россияне оформили займов на 3,6 триллиона рублей, то в этом году показатель достиг 5,6 триллиона.

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