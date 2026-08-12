"Деньги 24": ЦБ вынес на обсуждение проект о предельных суммах покупок криптовалюты

В ближайшее время россияне смогут официально купить криптовалюту. Центральный банк вынес на публичное обсуждение проект, который устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, формирует официальный перечень допущенных к торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора.

Документ разработан Службой по защите прав потребителей ЦБ. Он должен защитить неквалифицированных инвесторов от рисков, но при этом дать легальным участникам рынка понятные правила игры. В целом речь идет о создании инфраструктуры для внутреннего рынка по аналогии с торгами долларом на Московской бирже.

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