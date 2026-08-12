В России снизили норматив обязательной продажи бензина для производителей

Норматив обязательной продажи бензина для производителей снизили в России. На бирже нефтяные компании должны продавать 10% произведенного бензина вместо 15%. Действие сниженного норматива продлили до конца 2026 года.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, высвободившиеся объемы могут направить потребителям, которым топливо сейчас наиболее необходимо.

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