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11 августа, 11:30

Общество

"Деньги 24": россияне могут взять кредит на обучение в вузе с господдержкой

"Деньги 24": россияне могут взять кредит на обучение в вузе с господдержкой

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Россияне могут взять кредит на образование. Однако с прошлого года условия по кредиту с господдержкой поменялись.

Кредит доступен для приоритетных направлений из утвержденного перечня. В него, например, входят программы в области медицины, информационных технологий, инженерии и педагогики. Для обучения по другим направлениям, включая экономику, юриспруденцию и журналистику, придется брать кредит по рыночной ставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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