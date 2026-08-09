Более 4 тысяч человек поступили на строительные специальности в колледжи Москвы. По словам заммэра Анастасии Раковой, строительные специальности вошли в пятерку самых востребованных у столичных школьников.

По сравнению с прошлым годом колледжи набрали на треть больше первокурсников. Обучение для них выстроено по новым стандартам, подготовка кадров ведется в тесной связке с реальным сектором.

Более 300 компаний-лидеров участвовали в подготовке учебных программ по современным методикам, а практика максимально приближена к реальным рабочим условиям.

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