В Москве обсудили сохранение исторической памяти и защиту памятников

23 июля состоялась конференция Московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). В ней приняли участие историки, краеведы, представители общественных организаций и профильных структур. Одной из ключевых тем стала инициатива по присвоению статуса объектов культурного наследия 76 воинским захоронениям участников Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.



Впервые инициатива о присвоении захоронениям охранного статуса была озвучена в конце июня на круглом столе, посвященном культурному наследию столицы и вопросам исторической преемственности. С таким предложением выступили молодежные активисты. Идею поддержали, к ее реализации подключились представители РВИО и Центра развития.



Как сообщил советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, член РВИО Олег Леонов, подобные захоронения – важное историческое свидетельство подвига защитников Отечества, и потому требуют особого внимания.



"Крупнейшие некрополи столицы представляют собой мемориальные комплексы. Некоторые расположенные на них знаковые мемориалы до сих пор не имеют статуса объекта культурного наследия. В числе мемориальных комплексов есть те, которые относятся к участникам Отечественной войны 1812 года. Среди них – захоронение Карла Густавовича Сталя. Во время нашествия Наполеона он участвовал в сражениях при Лютцене, Бауцене и Дрездене, в разгроме французского корпуса под Кульмом, а также в битве под Лейпцигом и взятии Парижа. А также есть 72 захоронения участников Великой Отечественной войны. Одно из них принадлежит Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Леониду Виноградову. Во время советско-финской войны он служил военкомом эскадрильи 85-го авиационного полка Северо-Западного фронта. Виноградов совершил 34 боевых вылета общей продолжительностью почти 77 часов, из них 16 – ночью в сложных метеоусловиях. Он участвовал в Смоленском сражении, обороне Москвы, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операциях. Включение захоронений героев в список объектов культурного наследия гарантирует сохранность как самих объектов, так и памяти об этих людях", – отметил он.



О роли молодежи в поисковой работе и сохранении памяти о защитниках Отечества рассказал директор Городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы Евгений Андриенко.

"В рамках проекта "Город героев" активисты Центра развития провели памятные акции на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах: благоустроили и возложили цветы. Проект также включал архивно-исследовательскую работу по выявлению ранее неизвестных воинских мемориальных комплексов, подготовку материалов для постановки объектов на государственный учет и сохранение мемориального наследия. Это часть большой работы по сохранению памяти. В столице сегодня действует более 30 школьных и студенческих поисковых отрядов. Их участники изучают архивные материалы, участвуют в экспедициях на места боев Великой Отечественной войны и помогают устанавливать имена и судьбы пропавших без вести бойцов. Подобные мероприятия стали частью патриотического воспитания в столичной системе образования. Сегодня в столичных школах и колледжах открыто 517 военно-патриотических клубов, в которых занимается свыше 36 тысяч детей", – сказал он.



Масштаб городской работы по сохранению мемориального наследия обозначил член РВИО, ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусева. По данным портала мэра Москвы, за последние 15 лет в городе отреставрировали 300 произведений монументального искусства и свыше 700 объектов исторического и воинского некрополя. Общественная инициатива органично продолжает действующие в Москве программы реставрации памятников и воинских захоронений, резюмировал эксперт.



"Сохранение исторической памяти требует системной работы с мемориальными объектами. В Москве эту задачу решают комплексно. Одно из направлений – реставрация памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. В 2026 году город планирует привести в порядок более 10 таких монументов. В мае завершилась реставрация памятника воспитанникам московских специальных артиллерийских школ на Пречистенке. В числе следующих объектов – памятник работникам Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и мемориал "Защитникам Родины в Великой Отечественной войне" в районе Восточный. Инициатива по присвоению охранного статуса 76 воинским захоронениям дополняет городскую работу по сохранению мемориальных объектов. Такие места связывают историю страны с судьбами конкретных людей и помогают молодому поколению понять, какой ценой была защищена Родина", – отметил он.



Участники мероприятия поддержали идею присвоения захоронениям охранного статуса и предложили направить коллективное обращение в департамент культурного наследия города Москвы.



Кроме того, по итогам конференции Московское региональное отделение РВИО и Городской центр профессионального и карьерного развития подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет системную совместную работу по сохранению исторической памяти, привлечению молодежи к поисковой и исследовательской деятельности, а также реализацию патриотических проектов.

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