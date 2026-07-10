Воинский мемориал на Новодевичьем кладбище хотят включить в список культурного наследия

На Новодевичьем кладбище столицы 10 июля состоялась патриотическая акция. Ее участники провели уборку и возложили цветы у памятников героев Великой Отечественной войны – генералам Ивану Панфилову и Льву Доватору, летчикам Тимуру Фрунзе и Александру Покрышкину, а также Евгению Преображенскому, мемориал которого активисты предложили признать объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в конце июня молодые активисты на круглом столе, посвященном культурному наследию столицы и вопросам исторической преемственности, выступили с инициативой присвоить ряду памятников на захоронениях участников Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны статус объектов культурного наследия.

Идею поддержали и приступили к ее реализации вместе с представителями Российского военно-исторического общества (РВИО). К акции, которая прошла на Новодевичьем кладбище, присоединились волонтеры, общественные деятели, представители совета ветеранов района Хамовники, образовательных организаций и районного отделения РВИО.

"Такие акции помогают знакомить молодых москвичей с историей и сохранять память о героях, спасших мир от гитлеровского нацизма. Один из них – Евгений Николаевич Преображенский, Герой Советского Союза. Ударная группа под его командованием в ночь с 7 на 8 августа 1941 года совершила первую бомбардировку Берлина. Полет проходил над Балтийским морем в экстремальных условиях: на высоте 7 тыс. метров, в режиме радиомолчания и при температуре за бортом до минус 35–40 градусов. Успех этой операции имел колоссальное значение, продемонстрировав способность советской авиации наносить удары по столице нацистской Германии в самые тяжелые месяцы начала войны. Всего с августа по начало сентября 1941 года авиагруппа под командованием Преображенского совершила десять налетов на Берлин и другие города нацистской Германии. За Преображенским закрепилась слава командира, который справляется с самыми рискованными заданиями. В дальнейшем его перевели на Ленинградский фронт для защиты осажденного города. Инициатива активистов о присвоении мемориалу Преображенского статуса объекта культурного наследия станет важным шагом в сохранении памяти о командире и его подвиге", – сказал один из участников патриотической акции, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Леонов.

В столице выстроена системная работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется состоянию мемориалов: городские службы проводят реставрацию монументов и благоустройство памятных мест, обеспечивают регулярный уход за воинскими захоронениями. По данным Правительства Москвы, всего на 72 кладбищах находятся захоронения 217 участников Великой Отечественной войны. В том числе на 17 кладбищах, включая Новодевичье, расположены кенотафы и мемориальные комплексы на братских воинских захоронениях Великой Отечественной войны.

В московских школах работают более 1,1 тысячи музеев, в их создании принимали участие сами ученики и педагоги. Больше половины из них – порядка 600 – посвящено событиям 1941–1945 годов и специальной военной операции. Систему патриотического воспитания в столичных школах и колледжах дополняют патриотические клубы: сегодня их более 500, они объединяют 36 тысяч учащихся. Важное направление этой работы – поисковые отряды, их свыше 30. Участники отправляются в экспедиции на поля сражений, занимаются поисковыми работами, устанавливают личности погибших защитников Отечества, а также ведут поиск их родственников.

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