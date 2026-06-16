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16 июня, 11:30

В мире

В Великобритании запретят соцсети для детей до 16 лет

В Великобритании запретят соцсети для детей до 16 лет

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В Великобритании с весны 2027 года большинство популярных социальных сетей для детей младше 16 лет будут недоступны. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что тысячи родителей говорят о зависимости детей от соцсетей, которая вытесняет игры, сон и время с семьей.

В России подобных инициатив пока нет, деятельность интернет-площадок регулируется законодательством. Эксперты предупреждают, что резкие запреты могут усугубить ситуацию, и советуют действовать постепенно, сопровождая ограничения диалогом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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