В России могут ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей

В России могут ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. С такой инициативой выступили в Общественной палате.

Речь идет о выплатах при рождении третьего ребенка. По мнению авторов идеи, около 40% многодетных матерей не имеют постоянной занятости, а значит, основная финансовая нагрузка ложится на отцов. Эти средства, как предполагается, могли бы помочь семье улучшить жилищные условия.

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