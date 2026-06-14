Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов, об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В то же время власти Москвы предупредили о мошенниках, которые используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана. Как заявили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники отправляют письма от лица приемной комиссии, а также просят подтвердить место в вузе по опасным ссылкам.

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