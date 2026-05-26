26 мая, 11:45Мэр Москвы
Собянин: более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов
Более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов в этом учебном году в Москве. Среди них Московская школа управления "Сколково", архитектурное бюро и производители силовой электроники и инновационных протезов, сообщил Сергей Собянин.
Представители компаний провели для школьников более 500 бизнес-тренингов. Дети учились определять целевую аудиторию, строить воронки продаж и разрабатывать бизнес-планы. Предпрофессиональные классы открыты в 70% московских школ, более 11 тысяч ребят учатся на предпринимательском направлении.
