Собянин: более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов

Более 100 компаний стали партнерами предпринимательских классов в этом учебном году в Москве. Среди них Московская школа управления "Сколково", архитектурное бюро и производители силовой электроники и инновационных протезов, сообщил Сергей Собянин.

Представители компаний провели для школьников более 500 бизнес-тренингов. Дети учились определять целевую аудиторию, строить воронки продаж и разрабатывать бизнес-планы. Предпрофессиональные классы открыты в 70% московских школ, более 11 тысяч ребят учатся на предпринимательском направлении.

