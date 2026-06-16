Супруга комика Нурлана Сабурова сообщила о переезде в Алма-Ату

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/saburova_diana

Жена комика Нурлана Сабурова Диана переехала в Алма-Ату. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате", – написала она в посте, сопроводив текст фотографией вместе с мужем в спортзале.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в январе 2026 года. Он узнал об этом, когда прилетел из Дубая в Москву. Власти объяснили свое решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. В итоге комик отправился в Алма-Ату.

В мае Сабуров высказался о юмористах в политике. Он признался, что получил предложение стать мэром Степногорска. Однако отказался, посчитав это плохой идеей.