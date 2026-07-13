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13 июля, 08:00

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Специалисты рекомендовали покупать арбузы в Москве только в официальных торговых точках

Специалисты рекомендовали покупать арбузы в Москве только в официальных торговых точках

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Специалисты рекомендовали покупать арбузы в Москве только в официальных торговых точках. Там продукция проходит обязательную ветеринарно санитарную экспертизу и соответствует требованиям безопасности. Покупать арбузы у дороги не рекомендуют.

Нужно выбирать плоды без трещин, вмятин, надрезов и проколов с четким рисунком и желтым пятном на боку. Также не рекомендуется покупать разрезанные арбузы или просить надрезать их, поскольку это может привести к развитию бактерий и стать причиной кишечной инфекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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