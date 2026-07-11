Количество многодетных семей в Москве выросло в четыре раза за 15 лет

За последние 15 лет количество многодетных семей в столице увеличилось почти в 4 раза, сегодня в них воспитываются свыше 630 тысяч детей. Качественное образование, секции и медицина доступны рядом с домом, что облегчает воспитание даже самой большой семьи.

В Москве проживают почти 30 тысяч пар, отметивших золотую свадьбу. Супруги Бочковы, вместе уже 50 лет, проводят музыкальные занятия в центре "Московского долголетия". За крепкую любовь супругам положена единовременная выплата от правительства.

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