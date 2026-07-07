В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск многодетным семьям

В Общественной палате России предложили увеличить оплачиваемый отпуск многодетным семьям. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работнику положено 28 дней оплачиваемого отдыха.

Авторы инициативы считают, что продолжительность отпуска должна зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним или двумя детьми планируется установить 35 дней отдыха. Для многодетных семей оплачиваемый отпуск хотят увеличить до 42 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.