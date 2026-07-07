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07 июля, 08:45

Политика

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск многодетным семьям

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск многодетным семьям

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В Общественной палате России предложили увеличить оплачиваемый отпуск многодетным семьям. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работнику положено 28 дней оплачиваемого отдыха.

Авторы инициативы считают, что продолжительность отпуска должна зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним или двумя детьми планируется установить 35 дней отдыха. Для многодетных семей оплачиваемый отпуск хотят увеличить до 42 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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