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06 июля, 11:45

Политика

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным предприятиям

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным предприятиям

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Минобороны России сообщило, что минувшей ночью по украинским военным предприятиям в Киеве и области был нанесен массированный удар. Военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Поражено одно из ключевых предприятий ВПК Украины, где разрабатывали и производили разведывательные беспилотники большой и средней дальности. Также атакован завод по сборке дронов и радиолокационной техники для ВСУ и крупнейший судостроительный завод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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