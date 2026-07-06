Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным предприятиям

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью по украинским военным предприятиям в Киеве и области был нанесен массированный удар. Военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Поражено одно из ключевых предприятий ВПК Украины, где разрабатывали и производили разведывательные беспилотники большой и средней дальности. Также атакован завод по сборке дронов и радиолокационной техники для ВСУ и крупнейший судостроительный завод.

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