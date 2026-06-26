В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

У школьников может появиться семейный отпуск. Такую инициативу выдвинули в Госдуме. Продолжительность отдыха будет составлять до 5 дней в год.

Родителям нужно будет написать заявление и заранее уведомить школу о необходимости отпустить ученика на отдых. Дни отпуска не будут считаться прогулами без уважительной причины. Авторы инициативы считают, что такое нововведение позволит семьям планировать совместные поездки без угрозы для посещаемости ребенка.

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