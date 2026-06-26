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26 июня, 07:45

Политика

В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

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У школьников может появиться семейный отпуск. Такую инициативу выдвинули в Госдуме. Продолжительность отдыха будет составлять до 5 дней в год.

Родителям нужно будет написать заявление и заранее уведомить школу о необходимости отпустить ученика на отдых. Дни отпуска не будут считаться прогулами без уважительной причины. Авторы инициативы считают, что такое нововведение позволит семьям планировать совместные поездки без угрозы для посещаемости ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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