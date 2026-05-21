Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:52

Политика

В ГД разработали законопроекты о защите добросовестных покупателей жилья

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев разработали пакет законопроектов, которые должны дополнительно защитить добросовестных покупателей недвижимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы парламентариев, направленные для получения отзыва в Росреестр и Верховный суд РФ.

В числе прочего депутаты предложили обязать суды устанавливать дату возврата помещения продавцу не ранее даты возврата денежных средств покупателю, если соответствующая сделка по отчуждению жилого помещения будет признана недействительной. Кроме того, в случае аннулирования сделки регистрация недвижимости будет возможна лишь при документальном подтверждении того, что деньги возвращены покупателю.

В беседе с журналистами Нилов отметил, что перед внесением соответствующих инициатив о правках в Гражданский кодекс и федеральный закон о государственной регистрации недвижимости необходимо собрать обратную связь от заинтересованных госорганов.

"Государство обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок. Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой", – добавил Гусев.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал установить единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. Сейчас среди сопутствующих платежей могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другое. Все это идет в обход договора и отражается на кошельке покупателей, пояснял парламентарий.

Читайте также


политикаобществонедвижимость

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика