"Новости дня": в Минпросвещения РФ объяснили отмену домашних заданий для первоклассников

Отмена домашних заданий для первоклассников создаст более комфортные и безопасные условия для детей. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Раньше нагрузка вводилась постепенно и не должна была превышать одного часа на все предметы. С нового учебного года из методических рекомендаций исчезает эта норма. Некоторые учителя эту инициативу назвали преждевременной.

Вместе с тем отмена домашнего задания снижает давление и сохраняет эмоциональное здоровье детей. Подробнее – в программе "Новости дня".