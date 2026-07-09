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09 июля, 03:30

Общество

"Новости дня": в Минпросвещения РФ объяснили отмену домашних заданий для первоклассников

"Новости дня": в Минпросвещения РФ объяснили отмену домашних заданий для первоклассников

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Отмена домашних заданий для первоклассников создаст более комфортные и безопасные условия для детей. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Раньше нагрузка вводилась постепенно и не должна была превышать одного часа на все предметы. С нового учебного года из методических рекомендаций исчезает эта норма. Некоторые учителя эту инициативу назвали преждевременной.

Вместе с тем отмена домашнего задания снижает давление и сохраняет эмоциональное здоровье детей. Подробнее – в программе "Новости дня".

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