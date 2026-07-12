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Новости

12 июля, 23:15

Город

Дожди в Москве продолжатся на грядущей неделе

Дожди в Москве продолжатся на грядущей неделе

Циклон принес в Москву ливни, град и похолодание

Циклон принесет в Москву дожди с грозами и градом

В Москве 12 и 13 июля выпадет до 35 литров осадков

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Синоптик предупредил о ливнях и граде в Московском регионе в ближайшие дни

Дожди в Москве завершатся только к среде, 15 июля. На данный момент в городе продолжает действовать предупреждение о погодной опасности из-за ливней, гроз и сильного ветра.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни Центральная Россия останется под влиянием аномального циклона, а за 2 суток может выпасть до 35 литров осадков на квадратный метр. Жителей попросили быть осторожными и не парковать машины возле деревьев и шатких конструкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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