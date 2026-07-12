Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 11:15

Общество

Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе до 13 июля из-за сильных осадков

Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе до 13 июля из-за сильных осадков

"Знатоки Москвы": выпуск 15

Городские службы Москвы продолжают устранять последствия непогоды

В Сети появилось видео необычной прогулки москвича с питомцем на моноколесе

Блогер пожаловалась на условия аренды квартиры за 320 тысяч рублей в Москве

Более 150 выпускникам филфака РУДН выдали дипломы с ошибками

Психолог предложила запретить детям регистрацию в соцсетях до 14 лет

Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве 12 июля

В России участились разводы по схеме "брак-ловушка"

Риелтор предупредила о риске переплаты при покупке квартиры по акции

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильных осадков. Предупреждение будет действовать до понедельника, 13 июля.

В столичном регионе сохраняется влияние атмосферных фронтов циклона. Ожидаются ливни и грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. В отдельных районах города возможен град. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Комиссарова

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика