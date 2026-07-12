Желтый уровень опасности продлили в Московском регионе до 13 июля из-за сильных осадков

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильных осадков. Предупреждение будет действовать до понедельника, 13 июля.

В столичном регионе сохраняется влияние атмосферных фронтов циклона. Ожидаются ливни и грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. В отдельных районах города возможен град. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.