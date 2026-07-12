Городские службы Москвы продолжают устранять последствия непогоды

В Москве коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Сильный дождь и штормовой ветер прошли на юге, западе и в центре столицы. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также убирают поврежденные ветром конструкции.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, причиной непогоды стало слияние циклонов "Бернадетт" и "Каспиец". Подобное явление наблюдается примерно раз в 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.