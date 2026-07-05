Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Семьи с детьми смогут воспользоваться увеличенными ипотечными каникулами. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Согласно документу, при рождении или усыновлении второго и последующих детей родители смогут приостановить выплаты по ипотеке на срок до 18 месяцев. Подтверждать ухудшение финансового положения больше не потребуется.

Ранее ипотечные каникулы предоставлялись только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Новые правила вступят в силу в сентябре. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.