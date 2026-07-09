"Новости дня": электробусы свяжут Коммунарку с несколькими ветками метро

Электробусы связали Коммунарку с несколькими ветками метро. Новый маршрут под номером 985 запускают в ТиНАО с 11 июля.

Пассажиры с комфортом доедут до станций "Потапово", "Коммунарка", "Корниловская" и "Теплый Стан". На едином транспортном портале уже можно изучить схему движения. Обслуживать новый рейс будут шесть ультрасовременных электробусов.

В столице активно развивают наземный транспорт. Всего в городе работают уже порядка девятисот маршрутов электробусов и автобусов.

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