В депо "Солнцево" началось переобучение машинистов для поездов "Москва-2026"

В депо "Солнцево" началось переобучение машинистов, которым предстоит работать на новых поездах "Москва-2026" Рублево-Архангельской линии метро. Подготовку проходят 60 специалистов: 24 уже завершили обучение, 4 занимаются сейчас, еще 32 приступят к занятиям в ближайшее время.

Программа включает теоретическую часть, отработку аварийных ситуаций и контрольную поездку на линии. Новые составы отличаются сквозным проходом между вагонами, широкими дверями, увеличенной вместимостью и обновленной кабиной управления.

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