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02 июля, 17:30

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Выставка к 35-летию Союза российских городов открылась на Арбате

Выставка к 35-летию Союза российских городов открылась на Арбате

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Выставка, приуроченная к 35-летию Союза российских городов, открылась на Арбате. Посетители смогут узнать, как изменились крупные научные, промышленные и культурные центры за последние 35 лет.

В экспозиции представлены ключевые сферы развития, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, культуру и туризм. Предполагается, что выставка поможет привлечь в регионы больше гостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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