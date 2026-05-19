19 мая, 09:30

Город

В Москве обновят парк "Красная Пресня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский парк "Красная Пресня" обновят в рамках программы благоустройства городских зон отдыха. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В "Красной Пресне" находится усадьба Студенец, которая является уникальным памятником садово-паркового искусства XVIII–XIX веков с более чем 200-летней историей. В настоящий момент сохранились аллеи, а также живописные каналы с островами и арочными мостиками.

При разработке проекта учитывался особый охранный статус территории. Главная задача специалистов – не только создать современное, функциональное пространство для отдыха, но и сохранить историческую аутентичность.

В рамках работ будет восстановлен исторический облик прудов-каналов. Кроме того, специалисты приведут в порядок существующие арочные мостики и обустроят три новых, благодаря чему прогулки станут более удобными. Кроме того, в каналах разместят комплекс плавающих фонтанов, чтобы добавить парку уникальности и элегантности. Также будет отреставрирован белокаменный памятник-колонна на острове и чугунная чаша на каменном постаменте.

На островах парка появится новый павильон для проката лодок, в котором можно будет проводить различные мероприятия. Помимо этого, будут обустроены павильон-сцена и современное пространство с качелями. Растущую в парке зелень украсит ландшафтная подсветка.

Специалисты займутся ремонтом скейт-парка, обновят поле для мини-футбола и площадки для воркаута, создадут корты для падел-тенниса с павильоном-раздевалкой и оборудуют зону для йоги.

На детских площадках, в свою очередь, заменят игровое оборудование, а также перенесут одну из зон, чтобы они располагались в одном месте.

Также в парке появится новый административно-бытовой комплекс. В нем разместят навес для техники, хозяйственный блок и административные кабинеты. Отмечается, что все новые объекты и дорожки будут адаптированы для маломобильных граждан.

Вход на территорию парка на время ремонта будет закрыт, однако культурно-досуговый центр на Мантулинской улице продолжит работу. Массовые мероприятия, которые должны были пройти в парке, будут временно перенесены в зону отдыха "Красногвардейские пруды".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Градоначальник назвал этот показатель рекордным.

