Начало рабочей недели в Москве будет дождливым. В городе продлили желтый уровень погодной опасности. За выходные на столицу обрушились мощные ливни, только 12 июля выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% июльской нормы. По прогнозам синоптиков, дожди завершатся только 15 июля.

Днем 13 июля термометры покажут от 20 до 22 градусов. Порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду, местами пройдет град. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади, или 42% нормы июля.

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