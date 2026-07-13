Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 07:15

Общество

Начало рабочей недели в Москве будет дождливым

Начало рабочей недели в Москве будет дождливым

В Москве 12 и 13 июля выпадет до 35 литров осадков

В Москве сняли на видео девушку, катающуюся на качелях под проливным дождем

Жители нескольких районов Сергиева Посада остались без света из-за непогоды

Синоптик предупредил о ливнях и граде в Московском регионе в ближайшие дни

"Мосводосток" продолжает дежурить на улицах столицы из-за непогоды

Гигантский букет из двух тысяч роз сняли жители Грозного

Юноша устроил тренировку на площадке под дождем в Некрасовке

Москвичей предупредили о ливне и сильном ветре 13 июля

11 автомобилей оказались повреждены из-за сильного ветра и ливня в Москве

Начало рабочей недели в Москве будет дождливым. В городе продлили желтый уровень погодной опасности. За выходные на столицу обрушились мощные ливни, только 12 июля выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% июльской нормы. По прогнозам синоптиков, дожди завершатся только 15 июля.

Днем 13 июля термометры покажут от 20 до 22 градусов. Порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду, местами пройдет град. Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади, или 42% нормы июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика