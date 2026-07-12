Фитнес-эксперт Каневский оценил тренд зумеров на умеренные тренировки

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал про новый тренд у зумеров: ходить на тренировки ради ментального удовольствия, а не рекордов.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Я работаю в отрасли практически четверть века и вижу, какие происходят в ней изменения на протяжении этого периода. Например, еще каких-то 20 лет назад под словом "фитнес" или "фитнес-клуб" мы понимали заведение, где в обязательном порядке были тренажеры, кардиозона, групповые тренировки, бассейн, а большинство клиентов приходили, чтобы "накачаться" или похудеть, стремясь к неким "эталонам красоты". Сейчас под это понятие подпадает любая умеренная физическая нагрузка, задача которой – не только дать четко выраженный результат, а создать условия для человека, чтобы он посещал занятия, получая удовольствие от тренировок. Плюс, чтобы клиент себя не ломал, четко соблюдая дисциплину, режим питания и отдыха, сохраняя высокую мотивацию для регулярных занятий.

Правильно ли это или нет – разберем в этом материале.

Для начала нужно понять, что такое в действительности фитнес? Это важно, чтобы четко отделить его от спорта, ведь многие до сих пор смешивают данные понятия. Это и снижает мотивацию заниматься, ведь спорт – это как раз про жесткую дисциплину, режим, а также травмы.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дословно "фитнес" переводится как "пригодность". В английском языке есть такое выражение – to-be-fit, что можно перевести как "быть в форме". То есть фитнес – это умеренные физические нагрузки, целью которых является поддержание нормального, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, гибкости и растяжки, а также контроль избытка веса тела, ментальное здоровье и общее качество жизни, когда выполнения бытовых или профессиональных задач не вызывает трудностей.

Спорт же – это вид деятельности, направленный на совершенствование определенных качеств для выступления на соревнованиях и завоевания наград. Для спортсмена характерен жесткий режим тренировок, питания и отдыха. Но самое главное – спорт невозможен без травм, так как на уровне подготовки и соревновательной деятельности травматизация является некой обязательной составляющей.

Именно поэтому в спорт отдают с детства, в период, когда возможности организма адаптироваться и восстанавливаться гораздо выше, чем у людей старше 20 лет.

Другими словами, фитнес – это про умеренность, которая в последние годы является неким трендом. Особенно у поколения зумеров, задача которых – не просто тренироваться, а получать физическое и ментальное удовольствие от занятий, снимать стресс, а не изводить себя тренировками и режимом в целом.



Как это выглядит и хорошо ли это? Несмотря на то что развитая мускулатура всегда остается в моде, для многих зумеров атлетичная эстетика не является точкой отсчета для регулярных занятий (так же, как и силовые показатели). Если еще совсем недавно было круто "пожать сотку", то сейчас таких целей нет и негласные соревнования многие не проводят – в этом просто нет необходимости.

Почему это хорошо? С точки зрения психологического комфорта это действительно неплохо, потому что нет некой нервозности в понимании, получится ли выполнить конкретное упражнение или нет. Никто не будет над тобой подтрунивать, мол, слабак, все никак не выполнишь норматив. Более того, в погоне за результатом человек не только изматывает себя регулярными тренировками. Часто он начинает портить отношения с родными и близкими людьми, ведь такие занятия и стремление к результату ставятся в приоритет, из-за чего может возникать недопонимание. Все, как в профессиональном спорте, с той только разницей, что спорт – это узкоспециализированная деятельность, к которой люди идут годами, а фитнес, как я сказал выше, – про умеренность. Он не должен становиться навязчивым.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Также такой подход дает некие послабления в еде, когда не нужно есть "по часам", строго отслеживая количество КБЖУ в течение дня, всякий раз переживая, если вовремя не поел.

Более того, режим тренировок "для удовольствия" позволяет не употреблять и спортивное питание, так как его применение часто характерно при избыточных нагрузках. А это, в свою очередь, снова обязует не только его регулярно употреблять в определенное время до или после тренировок, но и регулярно покупать, что сказывается и на финансовой нагрузке, ведь спортивное питание стоит баснословных денег.

Другими словами, возможность сделать тренировки важной частью своей жизни, но без фанатизма, дает четко выраженный психологический комфорт, что в современном мире считается важным.