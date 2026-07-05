Фитнес-эксперт Каневский дал советы по выстраиванию тренировок для гипертоников

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие нагрузки могут быть нежелательными при диагнозе "гипертония", а какие активности разрешены.

Зачем заниматься?

Количество людей в России с диагнозом "артериальная гипертония" растет: по данным за 2023 год, число уже превышает 20 миллионов человек, сообщил ТАСС со ссылкой на главного внештатного кардиолога Минздрава России, директора НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергея Бойцова.

Основными причинами развития патологии являются малоподвижный образ жизни, неправильное питание, злоупотребление алкоголем и курение, в том числе вейпов, а также хронический стресс и недосып. Как правило, если нет острой фазы и состояние контролируется лечащим врачом, людям с данным диагнозом, особенно при избытке веса тела, рекомендуют добавить в свою жизнь регулярные физические нагрузки.

При этом важно понимать, что далеко не все нагрузки подходят людям с гипертонией. На что обратить внимание – разберем в этом материале.

Зачем нужны тренировки при гипертонии? Основная задача – тренировка миокарда, или сердечной мышцы. Это нужно, чтобы сердце было выносливее, эффективнее качало кровь, лучше снабжая органы кислородом. Тренировки повышают эластичность сосудов, что снижает артериальное давление.

Занятия в сочетании с диетой помогают быстрее снижать жировую массу тела, что, в свою очередь, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, облегчая течение гипертонии.

Когда тренироваться вообще нельзя?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Людям с диагнозом "гипертония" запрещено заниматься при слишком низких, а также высоких температурах окружающей среды. В обоих случаях нагрузка на сердечно-сосудистую систему будет расти, что может ухудшить самочувствие. Особенно опасны занятия в жару, когда организм усиливает кровоток на поверхности кожи, чтобы отдавать тепло, а это существенно повышает пульс и нагрузку на сердце.

Оптимальная температура для тренировок – 18–22 градуса. Это говорит о том, что при гипертонии нет необходимости в обязательном порядке заниматься на улице – лучше отдать предпочтение тренировкам в помещении с хорошей вентиляцией и кондиционированием.

Что делать категорически нельзя?

Стоит полностью исключить любые упражнения, где голова находится ниже тела, – тренировка пресса на скамье с отрицательным углом наклона, гиперэкстензия, жим штанги или гантелей с наклоном головы вниз, а также любые отжимания, когда ноги на возвышении, упражнения из йоги "собака мордой вниз", "стойки на голове" и другие похожие упражнения.

Каким нагрузкам стоит отдать предпочтение?

Здесь все зависит как от степени заболевания, так и от избытка веса тела, который сам по себе является ограничением. Таким образом при ожирении категорически запрещены любые виды "ударной нагрузки" – прыжки на скакалке, бег, занятия кроссфитом. В данном случае лучше отдать предпочтение занятиям в воде: плавание, аквааэробика, но никаких прыжков в воду!

При незначительном избытке веса тела, но при наличии диагноза "гипертония" все нагрузки должны нести дозированный, посильный характер. Например, кардиотренировка должна быть в пульсовой зоне 120–140 ударов в минуту, не больше. Здесь можно использовать такое правило: во время тренировки вы можете спокойно говорить. То есть нет работы на износ.

Важно: при некоторых формах гипертонии назначают специальные препараты – бета-блокаторы, которые не дают повышаться пульсу даже при интенсивной тренировке. Они как бы сглаживают, смягчают работу сердца. Поэтому здесь нагрузку нужно определять по методу "могу говорить", а также по общему самочувствию в целом, включая отсутствие одышки и головокружения. На первых этапах тренировок такие занятия должны длиться не больше 25–30 минут 2–3 раза в неделю.

Если же мы говорим о занятиях в тренажерном зале, то здесь важно понимать, что "качаться" и развивать взрывную силу пока не стоит, так как такая нагрузка будет крайне нежелательна при гипертонии. Человеку может стать плохо прямо во время тренировки.

Поэтому основная задача – качественное выполнение упражнений, без рывков и читинга, режим работы по 12–15 повторений, никакой работы на износ, а также не выполнять форсированные повторения (когда закончить сет помогает напарник).

А еще с осторожностью относитесь к командным видам спорта, так как в них постоянно меняется темп игры, что может негативно сказаться на вашем состоянии.

И уж конечно не стоит заниматься единоборствами, особенно работать в спаррингах. Нужно понимать, что единоборства – один из самых интенсивных видов тренировок, где пульс может повышаться до опасных значений. Для гипертоников такие нагрузки точно нежелательны.