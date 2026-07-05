Движение поездов восстановили на перегоне в Красноярском крае после схода вагонов

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Движение поездов полностью восстановлено на перегоне Кошурниково – Путевой пост в Красноярском крае после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба КрасЖД.

Сход 13 порожних вагонов с рельсов без опрокидывания произошел на этом перегоне 4 июля. В результате случившегося никто не пострадал. Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Восстановительные работы были завершены на перегоне в ночь на 5 июля. Всего в них было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и прочая специализированная техника.

Задержки коснулись пассажирских поездов маршрутов Абакан – Красноярск и обратно. Перевозчик принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее электропоезд, следовавший по маршруту Разумное – Томаровка, сошел с рельсов из-за отсутствия полотна после детонации взрывного устройства в Белгородской области.

ЧП произошло в Яковлевском округе. По предварительным данным, взрыв привел к отсутствию около двух метров железнодорожного полотна. Машинист поезда применил экстренное торможение, из-за чего состав сошел с рельсов.