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05 июля, 08:27

Безопасность

Установка считывающих устройств на банкоматы в РФ стала технически невозможной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники больше технически не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы с целью хищения денег со счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"На данный момент после перехода на банковские карты со встроенным чипом скимминг и шимминг уже не представляют угрозы, а появление бесконтактных банкоматов без физического картоприемника сделало установку считывающих устройств (накладок, мини-камер, фальшивых клавиатур) технически невозможной", – отметили в пресс-центре.

Как подчеркнули в ведомстве, ранее такие методы кражи основывались на внедрении в банкомат специальных считывающих устройств, которые копировали информацию с магнитной полосы карты и защитных кодов. Однако теперь скимминг и шимминг уже не актуальны.

"Это произошло не само собою, а стало результатом целенаправленной модернизации банковской системы и смены приоритетов самих мошенников", – добавили в ведомстве.

Скимминг предполагает использование оборудования, в том числе самодельных считывателей магнитной ленты (скиммера), скрытых камер и накладных клавиатур для похищения средств с карты. Шимминг же заключается в установке в картоприемник микрочипа (шиммера), который во время операции считывает данные с чипа карты клиента.

Ранее сообщалось, что мошенники обнаружили уязвимость в системе двухфакторной аутентификации, позволяющую им обходить защиту с помощью подбора одноразовых СМС-кодов. Эксперты предупредили, что этот метод атаки может быть использован для несанкционированного доступа к личным данным пользователей.

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