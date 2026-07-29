Ситуация с топливом на московских заправках нормализовалась

Ситуация на московских заправках нормализовалась: лимиты сняты, топливо есть, однако цены на независимых АЗС остаются выше, чем у федеральных сетей, из-за разницы в оптовых закупках. Ажиотаж спал, но полной гарантии от повторения проблем нет – сохраняется риск атак беспилотников на НПЗ.

В Сибирь и на Дальний Восток сейчас направляют дополнительные объемы топлива, чтобы восполнить резервы, потраченные на Центральный федеральный округ. Как только заводы выйдут на полную мощность и рынок стабилизируется, цены на заправках начнут выравниваться.

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