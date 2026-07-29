Экономист заявил, что новая логистика помогла стабилизировать топливный рынок в России

Ситуация на топливном рынке в России улучшилась благодаря новым логистическим маршрутам и росту производства, считает эксперт финансового рынка, независимый экономист Андрей Бархота.

По его словам, нефтеперерабатывающие предприятия изменили выпуск разных видов топлива, а налоговые и инвестиционные меры помогли быстро увеличить поставки на внутренний рынок.

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