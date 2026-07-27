Банки в России обязали раскрывать стоимость переводов и обслуживания карт

Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки раскрывать полную информацию о стоимости переводов и обслуживании карт. Сведения о тарифах финансовые организации должны размещать в своих офисах и на сайтах, а также своевременно информировать клиентов обо всех изменениях.

Новые требования касаются также переводов через Систему быстрых платежей и оплаты покупок в интернете. Закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.

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