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29 июля, 12:30

Экономика

Эксперт заявил, что ситуация с топливом в Москве улучшилась из-за перенастройки логистики

Эксперт заявил, что ситуация с топливом в Москве улучшилась из-за перенастройки логистики

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Ситуация с топливом в Москве улучшилась за счет перенастройки логистических связей. Об этом заявил эксперт финансового рынка, независимый экономист Андрей Бархота.

По слова специалиста, предложение на внутреннем рынке автомоторного топлива тоже возросло, это произошло за счет изменения технологических процессов, перенастройки выпуска топлива разных сортов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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