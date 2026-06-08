Семьи с двумя и более детьми в России могут получить кешбэк по НДФЛ

С 1 июня россияне могут подать заявление на ежегодную семейную выплату. Семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ за 2025 год. Налог пересчитают по ставке 6% вместо 13%, а разницу перечислят заявителю единовременной выплатой.

Право на семейный кешбэк имеют граждане России, которые постоянно проживают в стране, воспитывают не менее двух детей и соответствуют требованиям по доходу. При расчете учитываются все доходы семьи, а также имущество и отсутствие задолженности по алиментам.

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