Квитанции за ЖКУ предложили перевести в электронный формат в России

Квитанции за ЖКУ предлагают перевести в электронный формат, они будут приходить в личный кабинет на "Госуслугах". Правительство уже внесло законопроект в Госдуму.

Если пользователь зарегистрирован на портале и не откажется от электронной формы, бумажные платежки приходить не будут. Это будет считаться официальной доставкой.

Также на портале можно будет получать юридически значимые сообщения. Круг организаций, которым разрешено оставлять рекламу в обычных почтовых ящиках, планируют заметно сократить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.