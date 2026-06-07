Врач объяснил, как избежать перегрева в жару

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается до 30 градусов жары. Врачи рекомендуют в такую погоду беречь голову от перегрева и избегать длительного пребывания на солнце.

По словам председателя Московского городского научного общества терапевтов, доктора медицинских наук Павла Воробьева, при жаре важно минимизировать воздействие прямых солнечных лучей. Он отметил, что лучше находиться в тени, использовать головной убор или зонт, а также пить прохладную воду для снижения температуры тела.

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